$!Muere jornalero tras sufrir aparatosa volcadura en la México 15, cerca de Nuevo San Miguel

LOS MOCHIS._ Un hombre que había resultado gravemente lesionado tras sufrir una aparatosa volcadura sobre la carretera Internacional México 15, en las inmediaciones de la comunidad de Nuevo San Miguel, municipio de Ahome, perdió la vida después de permanecer varios días hospitalizado.

Las lesiones internas y fracturas que sufrió durante el accidente terminaron por arrebatarle la vida, pese a los esfuerzos médicos por mantenerlo estable.

La víctima fue identificada como Gustavo Alonso Robles Sánchez, de 33 años de edad, de oficio jornalero y con domicilio en el ejido Ampliación Nuevo San Miguel, perteneciente al municipio de Ahome.

El accidente se registró el pasado miércoles 17 de junio de 2026, cuando Gustavo Alonso se desplazaba a bordo de una camioneta pickup de la marca Ford, línea Ranger de color café sobre la carretera federal México 15, en las inmediaciones de la comunidad de Nuevo San Miguel, sindicatura de San Miguel Zapotitlán.

De acuerdo con los reportes, el día del percance, el conductor circulaba de sur a norte sobre la ruta federal cuando presuntamente sufrió un desperfecto en una de las llantas de la unidad. La falla provocó que perdiera el control del volante y se saliera de la carpeta asfáltica.

Posteriormente, la camioneta impactó contra el muro de contención y dio varias volteretas antes de terminar severamente dañada a un costado de la carretera en los carriles contrarios.

Personas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA), quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital de la ciudad de Los Mochis debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Desde entonces, Gustavo Alonso permaneció internado bajo observación médica. Sin embargo, las lesiones internas y fracturas que sufrió durante la volcadura complicaron su estado de salud y finalmente perdió la vida hoy cuando recibía atención médica en el Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tras confirmarse el fallecimiento por parte del personal médico, elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte acudieron al hospital para dar fe e iniciar las diligencias correspondientes y dar seguimiento al caso.