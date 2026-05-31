$!Muere José Carlos ‘El Choche’, referente del futbol guasavense; fue localizado con signos de violencia

De acuerdo con información recabada por autoridades locales, alrededor de las 09:00 horas familiares del jugador recibieron una llamada anónima en la que les indicaban que José Carlos se encontraba en una zona agrícola ubicada entre la calle 100 y el canal 27, al poniente de la ciudad.

José Carlos, de 31 años de edad y vecino del fraccionamiento Santa María, era conocido en el balompié regional por su capacidad goleadora y por convertirse en uno de los futbolistas más constantes y respetados de las canchas guasavenses.

El futbol municipal de Guasave se encuentra de luto tras la muerte de José Carlos Meléndrez Vidales, conocido como “El Choche”, reconocido jugador de ligas locales que fue localizado sin vida la mañana de este domingo 31 de mayo luego de permanecer desaparecido durante varios días.

Tras acudir al sitio señalado, sus familiares localizaron al futbolista tirado sobre el suelo y con visibles huellas de violencia en distintas partes del cuerpo, por lo que decidieron trasladarlo de inmediato a bordo de un Volkswagen Jetta gris al hospital IMSS Bienestar.

Sin embargo, al arribar al nosocomio, personal médico confirmó que José Carlos ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron tanto al hospital como al sitio donde fue localizado el cuerpo para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

El fallecimiento de “El Choche” generó reacciones de consternación dentro del deporte local. Diversos equipos, futbolistas y organismos deportivos expresaron mensajes de despedida y condolencias hacia su familia a través de redes sociales, donde fue recordado como uno de los jugadores más emblemáticos del futbol guasavense reciente.

A lo largo de su trayectoria consiguió múltiples campeonatos y títulos de goleo individual, además de formar parte de equipos históricos del futbol amateur de la región. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 2018, cuando fue pieza importante en el campeonato de Primera Fuerza obtenido por el Campo Pesquero El Huitussi.