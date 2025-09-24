Muere joven baleado en ataque armado en Chulavista, en Culiacán

CULIACÁN._ El joven agredido a balazos en el sector Chulavista la noche de este miércoles, en Culiacán, murió mientras recibía atención médica en un hospital.

La víctima identificada como Johan Alexis, de 22 años, fue atacada entre las calles Ejército de Occidente y Félix María Zuloaga, junto a un canal de aguas pluviales, alrededor de las 19:15 horas.

Al sitio arribó personal del Ejército Mexicano para resguardarlo, para que luego una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana lo llevara a un hospital.

Pese a la intervención, el joven falleció un par de horas después, producto de la gravedad de las heridas que le dejó el ataque armado.