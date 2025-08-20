Muere joven baleado en la colonia Paseo Azteca de Culiacán

CULIACÁN._ El joven que había resultado herido de bala este miércoles en la colonia Paseo Azteca falleció al ingresar a la sala de urgencias de un hospital de Culiacán.

La víctima presentaba impactos de bala en la cabeza, la espalda y un brazo. Su identidad no ha sido confirmada hasta el momento.

El ataque ocurrió en la intersección de las calles Coatlicue y Naranjos, tras el cual el joven fue trasladado a un hospital en una ambulancia, bajo resguardo del Ejército Mexicano.

Su deceso fue reportado a las 16:40 horas por personal médico del Hospital General.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para dar fe del deceso, mientras otro grupo se trasladó al lugar del ataque, donde se realizó el aseguramiento de indicios relacionados con la agresión.