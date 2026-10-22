$!Muere joven de 15 años en accidente en carretera Los Mochis-El Fuerte; vagoneta se parte en dos y se calcina

EL FUERTE._ Un accidente carretero cobró la vida de un menor de 15 años durante los últimos minutos de este martes sobre la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte, luego de perder el control de la vagoneta que conducía, chocar con un árbol y salir proyectado antes de que el vehículo fuera consumido por el fuego. La víctima fue identificada de manera extraoficial como Erick “V”, de 15 años, quien tenía su domicilio en el Fraccionamiento Jardines del Bosque, en Los Mochis. El accidente se registró alrededor de las 23:00 horas a la altura del kilómetro 05+000 de la rúa estatal, en las inmediaciones del Ejido Campo 4, frente al campamento del Módulo Taxtes, dentro de la sindicatura de Mochicahui y muy cerca de la colindancia entre Ahome y El Fuerte.

Según los informes, el joven se desplazaba en una vagoneta Chrysler Pacifica, modelo 2017, color perla, presuntamente a exceso de velocidad con trayecto de la comunidad de Charay hacia Los Mochis. Al aproximarse a la zona mencionada, perdió el control del volante, abandonó la cinta asfáltica e impactó de lleno con un árbol. La fuerza del choque provocó que la unidad prácticamente se partiera en dos piezas. La cabina fue envuelta por las llamas de inmediato, mientras que el cuerpo del adolescente salió despedido de la carrocería, quedando sin vida a un costado de una de las partes del vehículo. Elementos de Protección Civil con base en Charay acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte del accidente. Al evaluar la escena y ubicar al menor inconsciente, solicitaron el apoyo urgente de paramédicos de Cruz Roja Los Mochis, quienes al arribar confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la severidad del impacto. Para controlar y extinguir el fuego que redujo la vagoneta a chatarra fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis.