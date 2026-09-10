$!Muere joven de 23 años tras ataque a balazos en Portalegre, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 23 años, identificado como Óscar Vicente, murió en un hospital de Culiacán tras ser víctima de un ataque a balazos la noche de este jueves en el sector Portalegre, al norte de Culiacán.

El occiso fue interceptado a tiros a las 20:30 horas cuando circulaba a bordo de una motocicleta en el cruce del Bulevar Nueva España y la Avenida Azul Cielo, en la entrada de un fraccionamiento.