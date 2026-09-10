$!Muere joven de 23 años tras ataque a balazos en Portalegre, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven de 23 años, identificado como Óscar Vicente, murió en un hospital de Culiacán tras ser víctima de un ataque a balazos la noche de este jueves en el sector Portalegre, al norte de Culiacán.
El occiso fue interceptado a tiros a las 20:30 horas cuando circulaba a bordo de una motocicleta en el cruce del Bulevar Nueva España y la Avenida Azul Cielo, en la entrada de un fraccionamiento.
La víctima fue atendido en el lugar por paramédicos que la trasladaron a un hospital de la ciudad, en donde finalmente se confirmó su deceso una hora después del atentado.
En la escena del crimen fueron localizados varios casquillos percutidos, por lo que personal del Ejército Mexicano y Policía Estatal aseguró el perímetro y cerró el paso vehicular.
Minutos después, peritos de Fiscalía General del Estado se apersonaron en el sitio y realizaron las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer el caso.