Muere joven en hospital tras ser atacado a balazos en motel al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un joven murió mientras recibía atención médica luego de haber sido atacado a balazos la madrugada de este domingo 31 de mayo en un motel ubicado al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Eduardo “N”, de aproximadamente 25 años de edad, quien presentó heridas de bala en el abdomen, pecho, espalda, una pierna y ambos pies.

El atentado fue reportado alrededor de las 02:00 horas en un motel ubicado junto al bulevar Jesús Kumate, en las inmediaciones de la Feria Ganadera.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba como cliente dentro del establecimiento cuando civiles armados arribaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal acudieron al sitio y localizaron a la víctima todavía con vida y gravemente herida.

Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

La zona quedó asegurada por las autoridades mientras personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizaba las diligencias correspondientes y labores de campo.

Horas más tarde, alrededor de las 07:30 horas de este mismo domingo, se confirmó el fallecimiento del joven debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el ataque.