Muere joven herida en ataque armado en el fraccionamiento Villa Verde de Culiacán

Xiomara Anahí, joven de 19 años herida a balazos en el fraccionamiento Villa Verde, en Culiacán, perdió la vida la mañana de este jueves tras más de dos meses bajo atención médica.
La agresión ocurrió la tarde del 4 de octubre pasado, sobre la calle Belgrano, entre Atenas y Bruselas, cuando se dirigía a una tienda de abarrotes del sector.
De acuerdo con los primeros reportes, los responsables fueron dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes la interceptaron y dispararon en al menos cinco ocasiones antes de escapar.
Tras el ataque, fue estabilizada por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladada a un hospital, donde permaneció internada hasta este miércoles.
Este jueves se confirmó su muerte, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para dar fe del deceso y continuar con las diligencias correspondientes.