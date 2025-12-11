Seguridad
Deceso

Muere joven herida en ataque armado en el fraccionamiento Villa Verde de Culiacán

La víctima permanecía internada desde el pasado 4 de octubre, cuando la interceptaron y agredieron de camino hacia una tienda de abarrotes
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/12/2025 10:08
11/12/2025 10:08

Xiomara Anahí, joven de 19 años herida a balazos en el fraccionamiento Villa Verde, en Culiacán, perdió la vida la mañana de este jueves tras más de dos meses bajo atención médica.

La agresión ocurrió la tarde del 4 de octubre pasado, sobre la calle Belgrano, entre Atenas y Bruselas, cuando se dirigía a una tienda de abarrotes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables fueron dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes la interceptaron y dispararon en al menos cinco ocasiones antes de escapar.

Tras el ataque, fue estabilizada por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladada a un hospital, donde permaneció internada hasta este miércoles.

Este jueves se confirmó su muerte, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para dar fe del deceso y continuar con las diligencias correspondientes.

#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
