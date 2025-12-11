Muere joven herida en ataque armado en el fraccionamiento Villa Verde de Culiacán

La agresión ocurrió la tarde del 4 de octubre pasado, sobre la calle Belgrano, entre Atenas y Bruselas, cuando se dirigía a una tienda de abarrotes del sector.

Xiomara Anahí, joven de 19 años herida a balazos en el fraccionamiento Villa Verde, en Culiacán, perdió la vida la mañana de este jueves tras más de dos meses bajo atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los responsables fueron dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes la interceptaron y dispararon en al menos cinco ocasiones antes de escapar.

Tras el ataque, fue estabilizada por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladada a un hospital, donde permaneció internada hasta este miércoles.

Este jueves se confirmó su muerte, por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para dar fe del deceso y continuar con las diligencias correspondientes.