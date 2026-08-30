$!Muere joven herido de bala en el Embarcadero a la Isla de la Piedra, en Mazatlán, tras tres días hospitalizado

MAZATLÁN._ Luego de permanecer más de tres días hospitalizado, muere joven ingresado por heridas de bala en un ataque armado registrado en el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra de la colonia Gabriel Leyva

Personal de Trabajo Social del Hospital General reportó el deceso de Alejandro “N”, al mediodía de este domingo, luego de haber ingresado con heridas de bala el pasado jueves 27 de agosto.

El dia del ataque las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a las 08:30 horas, indicando el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra de la colonia Gabriel Leyva.