$!Muere joven herido de bala en el Embarcadero a la Isla de la Piedra, en Mazatlán, tras tres días hospitalizado

MAZATLÁN._ Luego de permanecer más de tres días hospitalizado, muere joven ingresado por heridas de bala en un ataque armado registrado en el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra de la colonia Gabriel Leyva
Personal de Trabajo Social del Hospital General reportó el deceso de Alejandro “N”, al mediodía de este domingo, luego de haber ingresado con heridas de bala el pasado jueves 27 de agosto.
El dia del ataque las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas a las 08:30 horas, indicando el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra de la colonia Gabriel Leyva.
Versiones de testigos indicaron que el agresor llegó hasta Alejandro y le disparó a quemarropa en al menos tres ocasiones, para luego huir corriendo entre los puestos de venta de pescado y la vía del ferrocarril.
Socorristas de Cruz Roja brindaron la atención prehospitalaria al lesionado de bala y luego de contener una hemorragia de una herida en la cabeza, lo trasladaron de urgencia al Hospital General donde finalmente este domingo se informó de su deceso.