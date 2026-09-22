$!Muere joven motociclista tras chocar de frente contra un automóvil en Navolato

NAVOLATO. _ Un joven murió la mañana de este martes luego de sufrir un accidente cuando circulaba en una motocicleta por la carretera que conecta a La Platanera con la sindicatura de La Palma, en el municipio de Navolato. La víctima fue identificada como Edwin Johan, de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en La Palma.

Según los datos recabados, el joven se desplazaba en una motocicleta rumbo a La Palma. Al pasar por las inmediaciones del campo Santa Cecilia, presuntamente perdió el control y cruzó hacia el carril contrario.

El motociclista terminó chocando de frente contra un Nissan Tsuru que avanzaba en dirección a La Platanera. La colisión provocó que saliera despedido de la unidad y quedara sobre la carretera. Personas que se encontraban en la zona solicitaron apoyo a los cuerpos de auxilio. Al arribar, los paramédicos revisaron al joven y confirmaron que había fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas en el percance.

Policías municipales y agentes de Tránsito delimitaron el área para facilitar las labores de las autoridades y evitar otro accidente en el tramo carretero.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el peritaje y las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue llevado para continuar con los trámites establecidos.