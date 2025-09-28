$!Muere joven motociclista tras salirse de la carretera Navolato-Altata

NAVOLATO._ Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este domingo 28 de septiembre tras salirse del camino de la carretera Navolato-Altata, antes de llegar al puente del poblado El Limoncito, en Navolato. El siniestro se registró a las 07:00 horas en el carril que dirige hacia la bahía de Altata, a la altura del kilómetro 25. Según informes, el joven se encontraba conduciendo en su motocicleta Italika FT150 por el carril que dirige hacia la bahía, cuando por razones desconocidas terminó perdiendo el control de la unidad al momento de llegar a una curva.

El joven derrapó por la orilla de la carretera y terminó estrellándose contra la valla de contención, la cual estaba colocada con palos de madera y alambre de púas. Debido a los golpes, el hombre falleción en el mismo lugar de los hechos. Más tarde llegó el equipo de rescate, sin embargo, se percataron de que ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con una manta azul.