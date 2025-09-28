$!Muere joven motociclista tras salirse de la carretera Navolato-Altata

NAVOLATO._ Un joven motociclista perdió la vida la mañana de este domingo 28 de septiembre tras salirse del camino de la carretera Navolato-Altata, antes de llegar al puente del poblado El Limoncito, en Navolato.
El siniestro se registró a las 07:00 horas en el carril que dirige hacia la bahía de Altata, a la altura del kilómetro 25.
Según informes, el joven se encontraba conduciendo en su motocicleta Italika FT150 por el carril que dirige hacia la bahía, cuando por razones desconocidas terminó perdiendo el control de la unidad al momento de llegar a una curva.
El joven derrapó por la orilla de la carretera y terminó estrellándose contra la valla de contención, la cual estaba colocada con palos de madera y alambre de púas.
Debido a los golpes, el hombre falleción en el mismo lugar de los hechos.
Más tarde llegó el equipo de rescate, sin embargo, se percataron de que ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo fue cubierto con una manta azul.
La identidad del occiso aún no ha sido revelada, pero en el sitio se indicó que podría contar con aproximadamente 20 años de edad.
Elementos de la Policía de Tránsito Municipal acudieron para acordonar la zona y habilitar por un solo carril la rúa que dirige hacia Altata.
Más tarde arribaron agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias y trabajos de campo.
Al finalizar con las labores se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se aplicará la autopsia de ley.