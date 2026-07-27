$!Muere joven mujer tras ser arrollada en la carretera Escuinapa-Teacapán; su hija de 7 años sobrevivió lesionada

ESCUINAPA. _ Una joven mujer murió y su hija de 7 años resultó lesionada tras ser presuntamente arrolladas por un vehículo que se dio a la fuga sobre la carretera estatal Escuinapa-Teacapán, a la altura de la zona conocida como Playa Cuatro Surcos, en la sindicatura de Teacapán.

La víctima fue identificada como Noemí “N”, de 28 años de edad, residente del albergue para jornaleros agrícolas “Brenda Irvin”. Su cuerpo fue localizado entre la maleza del acotamiento de la carretera, junto a la bicicleta en la que presuntamente viajaba con su hija; al momento del hallazgo ya no presentaba signos vitales.

La menor, identificada como Cristina, sufrió lesiones en ambos brazos y la cadera, además de presentar dolor en el cuello. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y determinaron que las heridas no comprometían su vida.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente habría ocurrido durante la noche del domingo, cuando madre e hija regresaban al albergue después de acudir a realizar compras en Teacapán. Presuntamente, ambas fueron embestidas por un vehículo cuyo conductor abandonó el sitio sin detenerse.