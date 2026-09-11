Muere joven trabajador tras recibir descarga eléctrica en empaque agrícola de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un accidente laboral cobró la vida de un joven trabajador del campo la tarde de este viernes 11 de septiembre, luego de que recibió una descarga eléctrica mientras operaba maquinaria en un empaque agrícola situado en las inmediaciones de Los Mochis.

La víctima fue identificada por las autoridades como Sóstenes Guadalupe, de 26 años, quien tenía su domicilio en la comunidad del Ejido Compuertas.

El siniestro tuvo lugar en un centro de empaque localizado sobre el camino de terracería que une a la comunidad de Compuertas con el Fraccionamiento Urbi del Bosque.

De acuerdo con los datos preliminares, el joven jornalero se encontraba realizando sus tareas habituales maniobrando una banda transportadora de papas, equipo que presuntamente opera con corriente de 220 voltios.

De manera repentina, el trabajador sufrió el choque eléctrico que lo proyectó a un par de metros de distancia de su estación de trabajo.

Al percatarse de la gravedad de la situación, sus compañeros detuvieron de inmediato la maquinaria y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

En un intento por salvarle la vida, fue trasladado de urgencia a recibir atención médica; sin embargo, el personal de guardia de la clínica confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales al momento de su arribo.

Tras confirmarse el deceso, la institución médica notificó el ingreso de la persona sin vida a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación y peritos acudieron tanto al nosocomio como al lugar del accidente para dar fe de los hechos, iniciar la carpeta de investigación correspondiente y deslindar responsabilidades sobre las condiciones de seguridad en el área de trabajo.