$!Muere joven tras ataque a balazos en canchas de voleibol en Los Mezcales, en Culiacán

El hecho se registró alrededor de las 20:40 horas en un espacio deportivo ubicado entre la calle Benjamín López y Cerrada del Río, donde, de acuerdo con los reportes, sujetos armados arribaron y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Un joven identificado como Carlos Manuel, de 25 años de edad, perdió la vida tras ser atacado a balazos la noche de este lunes 6 de abril en unas canchas de voleibol de la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán.

Tras la agresión, el joven fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular a un hospital de la ciudad; sin embargo, al momento de su ingreso, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar del ataque, elementos de la Guardia Nacional localizaron manchas de sangre, por lo que procedieron a acordonar un área de las canchas para resguardar la escena.

Posteriormente, peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación.