Muere joven tras ataque armado en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán

El joven que fue atacado a balazos la noche del viernes 1 de mayo en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán, falleció horas después mientras recibía atención médica en un hospital.

La víctima fue identificada como Cristian Guadalupe, de 24 años de edad, quien había resultado herido tras una agresión registrada alrededor de las 21:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Mina La Valenciana, entre la avenida Patria y la calle Manuel Ávila Camacho.

De acuerdo con los reportes, el ataque generó la movilización de elementos del Ejército Mexicano, quienes al llegar localizaron al joven con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

En el lugar se encontraban familiares del lesionado, quienes permanecieron junto a él hasta la llegada de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, que posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

En la escena de la agresión quedaron manchas de sangre sobre la banqueta, mientras que elementos militares resguardaron el área en espera de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la mecánica del ataque ni sobre la identidad de los presuntos responsables.