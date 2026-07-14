$!Muere joven tras ataque armado en Villa Juárez, Navolato; es el segundo atentado en dos días

NAVOLATO. _ Un joven murió cuando recibía atención médica en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa Benito Juárez, luego de ser atacado a balazos la tarde de este martes 14 de julio en esa sindicatura del municipio de Navolato.

Según reportes preliminares, la agresión fue reportada alrededor de las 13:00 horas sobre las inmediaciones de la carretera La 50, cerca del Puente Amarillo, donde Hugo Moisés, de 27 años de edad, circulaba en una motocicleta cuando fue interceptado por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Elementos de seguridad y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo de urgencia al hospital del IMSS de Villa Benito Juárez.