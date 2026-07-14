$!Muere joven tras ataque armado en Villa Juárez, Navolato; es el segundo atentado en dos días

NAVOLATO. _ Un joven murió cuando recibía atención médica en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa Benito Juárez, luego de ser atacado a balazos la tarde de este martes 14 de julio en esa sindicatura del municipio de Navolato.
Según reportes preliminares, la agresión fue reportada alrededor de las 13:00 horas sobre las inmediaciones de la carretera La 50, cerca del Puente Amarillo, donde Hugo Moisés, de 27 años de edad, circulaba en una motocicleta cuando fue interceptado por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.
Elementos de seguridad y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo de urgencia al hospital del IMSS de Villa Benito Juárez.
A su ingreso, personal médico determinó que la víctima presentaba al menos cinco heridas de bala, además de una severa hemorragia. Pese a los esfuerzos por estabilizarlo, minutos después se confirmó su fallecimiento.
Tras el deceso, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron tanto al hospital como al sitio de la agresión para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por homicidio.
Este ataque ocurrió apenas un día después de otra agresión armada registrada prácticamente en el mismo punto. En ese hecho fueron atacados Juan Diego, de 41 años, quien falleció mientras recibía atención médica en el mismo hospital, y Jesús Gilberto, de 49 años, quien permanece internado en un hospital de Culiacán debido a la gravedad de las heridas que sufrió.