Muere joven tras dos semanas internada por ataque armado en Culiacán

CULIACÁN._ Una joven identificada como Odalis Jacqueline “N”, de 24 años, murió en un hospital de Culiacán tras permanecer internada durante dos semanas, al sufrir un ataque armado en la capital.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 8 de octubre, aproximadamente a las 23:00 horas, sobre la Calzada de las Américas, en la Colonia Lomas del Sol.

El atentado se registró en una taquería en la que Odalis Jacqueline fue baleada junto con otros dos hombres, llamados Noé y Ángel Francisco, quienes también resultaron lesionados y fueron ingresados a un hospital.

La joven presentó heridas en la zona de la clavícula, que terminaron costándole la vida.

Una vez confirmado el deceso, personal de Fiscalía General del Estado se apersonó en la clínica donde la víctima permanecía hospitalizada, dio fe de los acontecimientos y realizó las diligencias correspondientes antes de que su cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense.