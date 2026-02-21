Muere llantero arrollado por tráiler en caseta de cobro de Mármol

MAZATLÁN._ Un hombre de oficio llantero murió arrollado por accidente por un tráiler que cruzaba sobre el carril multimodal de la caseta de cobro de Mármol, en la autopista Mazatlán-Culiacán.

El accidente se reportó a las 15:20 horas de este sábado en el carril de cobro automático con tarjeta electrónica con sentido hacia el sur, en la caseta ubicada en el kilometro 26 de la carretera.

Al parecer, el llantero, quien prestaba sus servicios en las inmediaciones de la mencionada plaza de cobro, cruzaba entre las casetas cuando fue alcanzado por un tráiler cuyo conductor declaró que la víctima se mantuvo en sus puntos ciegos.

El transportista detuvo la pesada unidad a unos metros del percance, luego de ser alertado por otros testigos del accidente.

El carril multimodal quedó bloqueado durante las diligencias del personal pericial de la Fiscalía General de Estado.

El fallecido fue identificado como Sergio “N” y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde sería entregado a sus familiares.