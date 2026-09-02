$!Muere madre de familia electrocutada en primaria de la Colonia 10 de Mayo, en Culiacán

CULIACÁN._ Una madre de familia murió tras sufrir una descarga eléctrica al interior de una escuela primaria en la Colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.
El incidente ocurrió este miércoles en el plantel Teófilo Álvarez Borboa, cuando la mujer acudió para recoger a su hijo al término de sus clases y, al salir, pisó unos cables que estaban expuestos en el suelo.
Los hechos, ocurridos a las 18:00 horas, generaron movilización de autoridades sobre la Avenida Patria.
La víctima quedó tendida en el lugar; al arribar, paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron su fallecimiento, por lo que se solicitó la intervención de Fiscalía General del Estado.
Tras el hecho, personal de Protección Civil Municipal acudió para desplegar las revisiones correspondientes en el cableado del plantel, mientras que la escuela fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano.