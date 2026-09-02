$!Muere madre de familia electrocutada en primaria de la Colonia 10 de Mayo, en Culiacán

CULIACÁN._ Una madre de familia murió tras sufrir una descarga eléctrica al interior de una escuela primaria en la Colonia 10 de Mayo, al sur de Culiacán.

El incidente ocurrió este miércoles en el plantel Teófilo Álvarez Borboa, cuando la mujer acudió para recoger a su hijo al término de sus clases y, al salir, pisó unos cables que estaban expuestos en el suelo.

Los hechos, ocurridos a las 18:00 horas, generaron movilización de autoridades sobre la Avenida Patria.