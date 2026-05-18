Muere médico tras ataque armado frente a plaza comercial del sector Tres Ríos, en Culiacán

Alan, un médico de aproximadamente 50 años de edad, murió minutos después de haber ingresado a un hospital tras el ataque armado registrado la tarde de este lunes 18 de mayo frente a una plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

De acuerdo con la información recabada posteriormente al atentado, el profesionista circulaba junto con otro hombre en el vehículo que fue interceptado y atacado a balazos sobre el bulevar Diego Valadés Ríos.

Ambas víctimas lograron trasladarse por sus propios medios a recibir atención médica a un hospital de la ciudad; sin embargo, poco después se confirmó el fallecimiento de Alan debido a la gravedad de las heridas.

El otro hombre permanece internado y hasta el momento no se ha revelado oficialmente su identidad ni su estado de salud actual.

Como se informó previamente, en la escena del atentado quedaron cerca de una decena de casquillos percutidos de arma larga, además de fragmentos de cristal y partes del parabrisas del vehículo baleado.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:20 horas, aunque policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado comenzaron a trabajar en la escena cerca de una hora después.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer el atentado y ubicar a los responsables.