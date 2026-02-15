$!Muere menor ahogada tras caer a un canal, en La Arrocera, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ La tarde de este domingo terminó en tragedia para una familia del municipio de Ahome, luego de que una menor de edad perdiera la vida tras caer accidentalmente a las aguas del Canal Lateral 18, a la altura de la comunidad de La Arrocera.
La víctima fue identificada en el lugar como Andrea Berenice “N”, de 11 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma comunidad donde ocurrió el percance.
De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la alerta se activó alrededor de las 16:15 horas de este domingo 15 de febrero. A través del número de emergencias 911, donde familiares y testigos solicitaron auxilio inmediato, reportando que una niña había caído al interior de la obra hidráulica y ya no logro salir a la superficie.
Según los primeros datos, la menor caminaba por el bordo de terracería paralelo al canal cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó al agua, siendo arrastrada por la corriente.
Al sitio arribaron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, incluyendo al equipo especializado en rescate acuático (buzos), para realizar un operativo de búsqueda dentro de las aguas de la obra hidráulica tratando de localizar a la menor, al lugar también asistieron los paramédicos de la Cruz Roja.
Tras poco más de una hora de intensas labores de rastreo y buceo en la zona, los rescatistas lograron localizar el cuerpo de Andrea Berenice. Se informó que la menor fue encontrada sumergida y atrapada entre unas ramas y vegetación propia del canal, lo que impidió que saliera a flote por sus propios medios.
Una vez rescatada y puesta en tierra firme, los paramédicos procedieron a valorar a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se encargaron de acordonar el perímetro para preservar la escena y facilitar el trabajo de las autoridades ministeriales.
Por último, peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para dar fe del deceso e iniciar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer oficialmente las causas del accidente. Finalmente, se ordenó el levantamiento del cuerpo por parte de una casa funeraria de guardia para la práctica de la necropsia de ley y después el cuerpo fuera entregado a los familiares.