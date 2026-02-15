$!Muere menor ahogada tras caer a un canal, en La Arrocera, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ La tarde de este domingo terminó en tragedia para una familia del municipio de Ahome, luego de que una menor de edad perdiera la vida tras caer accidentalmente a las aguas del Canal Lateral 18, a la altura de la comunidad de La Arrocera.

La víctima fue identificada en el lugar como Andrea Berenice “N”, de 11 años de edad, quien tenía su domicilio en la misma comunidad donde ocurrió el percance.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la alerta se activó alrededor de las 16:15 horas de este domingo 15 de febrero. A través del número de emergencias 911, donde familiares y testigos solicitaron auxilio inmediato, reportando que una niña había caído al interior de la obra hidráulica y ya no logro salir a la superficie.

Según los primeros datos, la menor caminaba por el bordo de terracería paralelo al canal cuando, por causas aún no esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó al agua, siendo arrastrada por la corriente.