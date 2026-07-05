$!Muere menor de 14 años tras ataque armado en Infonavit Cañadas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 14 años perdió la vida y un joven de 21 resultó herido durante un ataque a balazos registrado la noche del sábado 4 de julio en el Infonavit Cañadas, al nororiente de Culiacán.

La víctima mortal fue identificada como Luis Ángel, mientras que el lesionado responde al nombre de Adrián.

De acuerdo con los primeros informes, ambos se encontraban en un andador ubicado entre las calles Cerro Prieto y Cerro del Huajuco, frente a un edificio de departamentos, cuando fueron atacados por hombres armados que abrieron fuego contra ellos.