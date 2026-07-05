$!Muere menor de 14 años tras ataque armado en Infonavit Cañadas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 14 años perdió la vida y un joven de 21 resultó herido durante un ataque a balazos registrado la noche del sábado 4 de julio en el Infonavit Cañadas, al nororiente de Culiacán.
La víctima mortal fue identificada como Luis Ángel, mientras que el lesionado responde al nombre de Adrián.
De acuerdo con los primeros informes, ambos se encontraban en un andador ubicado entre las calles Cerro Prieto y Cerro del Huajuco, frente a un edificio de departamentos, cuando fueron atacados por hombres armados que abrieron fuego contra ellos.
El atentado fue reportado alrededor de las 22:30 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.
Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención al menor y lo trasladaron de emergencia al Hospital Pediátrico de Sinaloa; sin embargo, minutos después se confirmó que falleció a consecuencia de las heridas que sufrió durante la agresión.
Por su parte, Adrián logró alejarse del lugar tras resultar lesionado y pidió ayuda a varias cuadras de distancia, donde fue localizado por paramédicos del grupo voluntario Gerum, quienes lo estabilizaron antes de trasladarlo a un hospital.
Elementos de distintas corporaciones acordonaron la escena del ataque, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación y dar con los responsables del ataque.