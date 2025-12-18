Muere menor de 14 años tras ataque armado en Los Mezcales, en Culiacán

Un menor de 14 años de edad perdió la vida luego de un ataque a balazos ocurrido durante la noche de este miércoles en el sector Los Mezcales, al norte de Culiacán. Los hechos en que el joven resultó herido fueron sobre la avenida Álvaro Obregón, en el tramo entre las calles Leopoldo Sánchez Celis y Del Río.

Según reportes, el joven se encontraba enfrente de una taquería de mariscos al momento de la agresión, cerca de las 22:30 horas. Minutos después fue llevado a un hospital a bordo de un vehículo particular, mientras que en la escena del hecho quedó abandonado otro vehículo negro tipo sedán con impactos de bala.