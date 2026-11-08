$!Muere menor de 15 años en choque de motocicleta en la Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un choque entre una motocicleta y un vehículo sedán, en la colonia Miguel Hidalgo, causó la muerte de un adolescente de 15 años y dejó otros dos jóvenes heridos.
El menor fallecido fue reconocido como Carlos “N”, quien presuntamente viajaba en moto junto con los otros afectados.
Durante la noche del sábado 7 de noviembre, se impactaron contra un automóvil que se dio a la fuga, en el cruce del Bulevar Francisco I. Madero con la calle Cecilia Zadí.
Los tres jóvenes en motocicleta cayeron al pavimento y en el lugar se confirmó el fallecimiento de Carlos, mientras que los otros dos fueron trasladados con lesiones hacia un hospital.
Al lugar se trasladaron agentes de la Policía Municipal de Culiacán, así como de la Policía de Tránsito Municipal, que mantuvieron la zona bajo resguardo; posteriormente, peritos se encargaron de procesar la escena para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.