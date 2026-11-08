$!Muere menor de 15 años en choque de motocicleta en la Miguel Hidalgo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un choque entre una motocicleta y un vehículo sedán, en la colonia Miguel Hidalgo, causó la muerte de un adolescente de 15 años y dejó otros dos jóvenes heridos.

El menor fallecido fue reconocido como Carlos “N”, quien presuntamente viajaba en moto junto con los otros afectados.

Durante la noche del sábado 7 de noviembre, se impactaron contra un automóvil que se dio a la fuga, en el cruce del Bulevar Francisco I. Madero con la calle Cecilia Zadí.