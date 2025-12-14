Muere menor de 15 años en choque de motocicletas al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un menor de edad murió tras un choque de motos registrado sobre la carretera Internacional al sur; mientras otro accidentado fue trasladado grave a un hospital.

El accidente se registró a las 23:30 horas del sábado en la carretera Internacional casi esquina con la calle Brisas, del Ejido El Castillo.

Al parecer ambos motociclistas circulaban con sentido al sur cuando, por causas desconocidas, sus unidades chocaron y ambos conductores terminaron impactándose contra los bloques de concreto del muro de contención central.

Paramédicos de Bomberos Veteranos con base en El Castillo llegaron en cuestión de minutos para auxiliar a los accidentados, pero uno de ellos ya no contaba con signos vitales, por lo que trasladaron al otro conductor al Hospital General.

El fallecido fue identificado como Diego Noé “N”, de 15 años; y el lesionado como Jorge “N”, de 37 años.