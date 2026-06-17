Muere menor en hospital tras derrapar en motocicleta en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un menor de edad murió en el Hospital IMSS Bienestar después de presuntamente derrapar en una motocicleta.

El menor fue identificado como Jesús Antonio “N” de 16 años, quien manejaba una motocicleta tipo Cross color blanco, se informó.

Los hechos se presentaron durante el mediodía de este miércoles, se presume una persecución por un vehículo de la Secretaria de Marina.

El adolescente tras el derrape, presuntamente, impactó sobre un poste de concreto, tirándole y después pegó sobre otro en el trayecto de la motocicleta.

Elementos de auxilio llegaron al sitio para dar atención médica y trasladarlo al Hospital IMSS Bienestar dónde fue declarado muerto, de los hechos ya inició investigación la Fiscalía de Procuración de Justicia.