Muere militar tras caer de una patrulla en Culiacán

Un oficial del Ejército Mexicano murió este 12 de diciembre luego de resultar herido por caer de una patrulla durante recorridos en Culiacán.

El elemento, identificado como Axel Alejandro de 22 años, quedó lesionado por un incidente ocurrido en la colonia Lázaro Cárdenas, el pasado 10 de diciembre.

Desde entonces permanecía internado en un hospital bajo observación médica, sin embargo, la gravedad de las heridas llevó a su muerte.

Tras los hechos, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para dar fe del hecho e indagar respecto al origen del hecho.