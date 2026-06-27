Muere militar y 3 más resultan heridos tras volcadura de vehículo blindado en San Ignacio

Un elemento del Ejército Mexicano perdió la vida y al menos tres militares más resultaron lesionados luego de que un vehículo blindado, tipo “Ocelotl”, se precipitó a un barranco la madrugada del viernes tras el despliegue de un operativo en la zona serrana de San Ignacio.

De acuerdo con información recabada, el convoy militar salió alrededor de las 04:00 horas de las instalaciones del 110 Batallón de Infantería, ubicado en la cabecera municipal, con dirección a la comunidad de Ajoya, como parte de las acciones de seguridad que se desarrollaban en esa región.

Fue aproximadamente una hora después, cuando la caravana se aproximaba al poblado, que el conductor del vehículo blindado perdió el control de la unidad, la cual terminó volcada en el fondo de un barranco.

Durante el accidente, el militar que ocupaba la posición de tirador fue expulsado del vehículo y posteriormente quedó atrapado bajo el peso de este, perdiendo la vida en el lugar.

Además, al menos otros tres elementos castrenses sufrieron diversas lesiones y permanecieron en el sitio mientras se organizaban las labores de rescate.

Horas más tarde, un helicóptero del Ejército Mexicano aterrizó en la zona para evacuar a los militares heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán para recibir atención médica. En la misma aeronave fue llevado el cuerpo del elemento fallecido.

Ya durante la tarde, una grúa retiró el vehículo blindado del barranco y lo trasladó bajo resguardo militar hacia la cabecera municipal, mientras las autoridades castrenses iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.