$!Muere motociclista al chocar contra banqueta en el sector Tres Ríos de Culiacán

CULIACÁN. _ Un motociclista murió la noche de este lunes luego de sufrir un accidente sobre el bulevar Enrique Félix Castro, cerca del cruce con el bulevar Alfonso Zaragoza Maytorena, en el sector Tres Ríos, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Juan Antonio, de 38 años, vecino del fraccionamiento Los Ángeles, quien viajaba en una motocicleta Italika 150.

El accidente se registró alrededor de las 22:30 horas, a pocos metros de subir al puente. Testigos alertaron a los cuerpos de emergencia y solicitaron auxilio a través del sistema de emergencias.

Elementos del Ejército Mexicano llegaron inicialmente al sitio y posteriormente agentes de la Policía Municipal localizaron al motociclista sobre el pavimento y pidieron apoyo de paramédicos de Cruz Roja.

Según los primeros informes, por causas aún no establecidas, Juan Antonio perdió el control de la motocicleta, que terminó impactada contra la banqueta. El golpe provocó que el conductor saliera proyectado entre 30 y 40 metros.