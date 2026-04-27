$!Muere motociclista arrollado en carretera Internacional en Mazatlán tras choque

MAZATLÁN. _ Un accidente vial cobró la vida de un motociclista durante los primeros minutos de este lunes sobre la carretera Internacional, a la altura del poblado Los Gavilanes, en el municipio de Mazatlán.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 00:20 horas en los carriles que conducen de norte a sur.
De acuerdo con los primeros informes, el conductor, un hombre de unos 50 años cuya identidad aún no ha sido confirmada, circulaba en una motocicleta negra con detalles naranjas cuando chocó por alcance contra otra unidad ligera en la que viajaban dos personas.
Tras el impacto inicial, el hombre perdió el control del manubrio y cayó hacia el pavimento, momento en el que fue alcanzado por un vehículo que transitaba por la zona.
Integrantes del cuerpo de Bomberos Veteranos acudieron al sitio para brindar las primeras atenciones médicas; sin embargo, determinaron que el conductor ya no presentaba signos vitales. El reporte médico preliminar indica que el fallecimiento se debió a un traumatismo cráneo encefálico severo.
La escena fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Caminos (SSPC), así como por la Policía Municipal, quienes delimitaron el área para preservar la evidencia. Posteriormente, personal pericial de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo para los trámites de ley.