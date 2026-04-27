$!Muere motociclista arrollado en carretera Internacional en Mazatlán tras choque

MAZATLÁN. _ Un accidente vial cobró la vida de un motociclista durante los primeros minutos de este lunes sobre la carretera Internacional, a la altura del poblado Los Gavilanes, en el municipio de Mazatlán.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 00:20 horas en los carriles que conducen de norte a sur.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor, un hombre de unos 50 años cuya identidad aún no ha sido confirmada, circulaba en una motocicleta negra con detalles naranjas cuando chocó por alcance contra otra unidad ligera en la que viajaban dos personas.