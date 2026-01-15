$!Muere motociclista arrollado por camión urbano en la avenida Clouthier, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un accidente costó la vida de un motociclista este jueves en Mazatlán, quien fue arrollado por un camión urbano que al parecer se pasó un alto en el crucero de las avenidas Clouthier y De las Torres, en la colonia Flores Magón.

El incidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 18:50 horas, una hora en la que el tráfico es muy pesado en la zona.

Versiones en el lugar indicaron que el camión circulaba sobre la Clouthier y su conductor no respetó el alto del semáforo, por lo que arrolló a un motociclista que circulaba sobre la Avenida de las Torres, al cual trató de esquivar invadiendo los carriles contrarios, sin embargo esta maniobra lo llevó a chocar contra un auto cuyo conductor esperaba el verde del semáforo.