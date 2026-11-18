CULIACÁN. _ Un motociclista murió luego de ser arrollado por el ferrocarril cuando intentaba cruzar las vías en la zona de Estación Rosales, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán. La víctima fue identificada como Juan Ramón, de 29 años de edad, vecino de la colonia Santa Fe, en la comunidad de La Palma, municipio de Navolato, quien trabajaba en el sistema de riego.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 17, cuando el hombre regresaba a su domicilio después de concluir su jornada laboral. Viajaba en una motocicleta Italika de color rojo. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el motociclista intentó atravesar las vías ferroviarias, pero no consiguió cruzar antes del paso del tren, que lo impactó y lo arrastró.