$!Muere motociclista arrollado por el tren en el bulevar Las Torres, en Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista falleció la mañana de este jueves tras ser arrollado por un tren en el cruce de las vías con el bulevar Paseo de los Ganaderos, también conocido como Las Torres, en el suroeste de esta ciudad.
La víctima fue identificada en el lugar como Ángel Bernardo “N”, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Los Huizaches.
El hecho se registró en las inmediaciones de la Feria Ganadera. Tras el impacto, la motocicleta roja con negro en la que viajaba quedó sobre la zona de vías junto a una caja azul y un casco de protección de color negro.
De acuerdo con la información recabada en el sitio, el tren arrastró al conductor entre 20 y 30 metros hasta dejarlo debajo de la plancha de uno de los vagones, condición que requirió la preparación de maniobras especiales por parte de las autoridades para rescatar el cuerpo.
Personal de Servicios Periciales e investigadores de la Fiscalía General del Estado acudieron para procesar la escena del siniestro y recabar los indicios necesarios. Serán los peritajes los que determinen la mecánica del hecho y deslinden responsabilidades.
Debido a que la locomotora y los vagones quedaron detenidos, el tránsito vial por el bulevar Paseo de los Ganaderos se interrumpió de forma total. Agentes de Tránsito Municipal implementaron un operativo para desviar la circulación a la altura del puente sobre el canal Ampliación Recursos.
Las autoridades viales recomendaron utilizar rutas alternas, como el trayecto contiguo al Canal 7 con salida hacia el bulevar Jesús Kumate, mientras concluyen las diligencias legales y las labores para liberar la vialidad.