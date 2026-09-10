$!Muere motociclista arrollado por el tren en el bulevar Las Torres, en Culiacán

CULIACÁN._ Un motociclista falleció la mañana de este jueves tras ser arrollado por un tren en el cruce de las vías con el bulevar Paseo de los Ganaderos, también conocido como Las Torres, en el suroeste de esta ciudad.

La víctima fue identificada en el lugar como Ángel Bernardo “N”, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Los Huizaches.

El hecho se registró en las inmediaciones de la Feria Ganadera. Tras el impacto, la motocicleta roja con negro en la que viajaba quedó sobre la zona de vías junto a una caja azul y un casco de protección de color negro.