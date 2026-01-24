$!Muere motociclista en accidente en la carretera Culiacán-Navolato

Un motociclista identificado como Omar Francisco “N”, de 38 años de edad, perdió la vida tras accidentarse la tarde de este sábado sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de Bariometo, Navolato.
El siniestro se reportó cerca de las 17:45 horas frente a una de las entradas a la localidad en mención.
Según primeras versiones, el conductor quiso evitar el tope por el carril poniente a oriente, por lo que chocó con el camellón central y perdió el control de su vehículo.
Tras esto, derrapó varios metros hasta quedar justo sobre el retorno y entrada hacia Bariometo, mientras que la motocicleta terminó derribada junto a un poste de luz.
Socorristas confirmaron el deceso, y posteriormente agentes de Tránsito Municipal de Navolato acordonaron la zona, en tanto la Fiscalía General del Estado procesa el área.