Seguridad

Muere motociclista en accidente en la carretera Culiacán-Navolato

Según primeras versiones, Omar Francisco, de 38 años, quiso evitar un tope, chocó con el camellón central y perdió el control del vehículo a la altura de Bariometo, Navolato
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/01/2026 19:33
24/01/2026 19:33

Un motociclista identificado como Omar Francisco “N”, de 38 años de edad, perdió la vida tras accidentarse la tarde de este sábado sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de Bariometo, Navolato.

El siniestro se reportó cerca de las 17:45 horas frente a una de las entradas a la localidad en mención.

Según primeras versiones, el conductor quiso evitar el tope por el carril poniente a oriente, por lo que chocó con el camellón central y perdió el control de su vehículo.

Tras esto, derrapó varios metros hasta quedar justo sobre el retorno y entrada hacia Bariometo, mientras que la motocicleta terminó derribada junto a un poste de luz.

Socorristas confirmaron el deceso, y posteriormente agentes de Tránsito Municipal de Navolato acordonaron la zona, en tanto la Fiscalía General del Estado procesa el área.

