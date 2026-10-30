Muere motociclista herido durante persecución militar en Los Mezcales, Culiacán

La víctima fue identificada como Jesús Manuel “N”, de 34 años, originario de Tamazula, Durango, quien recibió heridas de bala durante los hechos registrados sobre la avenida Álvaro Obregón.

CULIACÁN. _ El motociclista que resultó herido durante una persecución entre civiles y elementos del Ejército Mexicano en el sector Los Mezcales, al norte de Culiacán, falleció dos horas después en un hospital, mientras recibía atención médica.

De acuerdo con los informes, Jesús Manuel “N” circulaba a bordo de una motocicleta cuando cayó herido de gravedad durante la persecución. Elementos militares lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica; sin embargo, murió debido a la gravedad de las lesiones.

El enfrentamiento y la persecución también dejaron tres personas detenidas, luego de que un automóvil Honda blanco terminara impactado contra una tienda de abarrotes.

Según versiones extraoficiales, durante el operativo también habrían sido aseguradas armas; no obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado el decomiso ni han proporcionado información oficial sobre las circunstancias en que ocurrió la persecución.