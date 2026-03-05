$!Muere motociclista luego de choque con otra moto en la comunidad de Toboloto, Navolato

Un accidente tipo choque entre dos motocicletas en la comunidad de Toboloto, Navolato, culminó con un motociclista sin vida y uno más herido, durante la tarde de este jueves.

El percance se suscitó sobre la carretera Toboloto-La Vuelta, cerca de las 15:30 horas.

La víctima fatal es un varón de complexión regular, tez morena y de aproximadamente 30 años, según su apariencia, vestía una playera, pantalón de mezclilla azul y portaba una gorra. Estaba a bordo de una motocicleta de color rojo.