$!Muere motociclista luego de choque con otra moto en la comunidad de Toboloto, Navolato

Un accidente tipo choque entre dos motocicletas en la comunidad de Toboloto, Navolato, culminó con un motociclista sin vida y uno más herido, durante la tarde de este jueves.
El percance se suscitó sobre la carretera Toboloto-La Vuelta, cerca de las 15:30 horas.
La víctima fatal es un varón de complexión regular, tez morena y de aproximadamente 30 años, según su apariencia, vestía una playera, pantalón de mezclilla azul y portaba una gorra. Estaba a bordo de una motocicleta de color rojo.
La otra persona involucrada, que se encontraba en una motocicleta gris, resultó herida y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.
Según versiones preliminares, el motociclista herido había salido de su trabajo en una agrícola cercana a donde fue el choque, cuando fue embestido por el conductor de la moto roja.
La Policía Municipal y la Unidad de Tránsito de Navolato acordonaron y resguardaron la zona del accidente, además de auxiliar el flujo de vehículos por el área.
En tanto, personal de Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para desarrollar las diligencias del caso y, en su caso, deslindar responsabilidades. Un vehículo del Servicio Médico Forense (Semefo), aguarda para proceder al levantamiento del cuerpo.