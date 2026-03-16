$!Muere motociclista tras accidentarse en carretera hacia Limoncito, en Navolato

Un hombre identificado como Josué David perdió la vida la tarde de este lunes 16 de marzo tras sufrir un accidente cuando circulaba en una motocicleta sobre la carretera que conecta la Colonia La Popular con la carretera Culiacán–Beltrán, en dirección hacia la comunidad de Limoncito, en el municipio de Navolato.

El percance se registró minutos antes de las 17:00 horas, luego de que se reportara un accidente vial en dicha vialidad.

De acuerdo con versiones de familiares y personas cercanas, la víctima era propietario de un taller mecánico y habría salido a probar una motocicleta de su propiedad. Sin embargo, mientras circulaba por la carretera en dirección de sur a norte, presuntamente a alta velocidad, perdió el control de la unidad.