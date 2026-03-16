$!Muere motociclista tras accidentarse en carretera hacia Limoncito, en Navolato

Un hombre identificado como Josué David perdió la vida la tarde de este lunes 16 de marzo tras sufrir un accidente cuando circulaba en una motocicleta sobre la carretera que conecta la Colonia La Popular con la carretera Culiacán–Beltrán, en dirección hacia la comunidad de Limoncito, en el municipio de Navolato.
El percance se registró minutos antes de las 17:00 horas, luego de que se reportara un accidente vial en dicha vialidad.
De acuerdo con versiones de familiares y personas cercanas, la víctima era propietario de un taller mecánico y habría salido a probar una motocicleta de su propiedad. Sin embargo, mientras circulaba por la carretera en dirección de sur a norte, presuntamente a alta velocidad, perdió el control de la unidad.
Tras perder el control, el motociclista se impactó contra el camellón central y posteriormente salió proyectado hacia la orilla de la carretera, donde cayó en una zona en declive, sufriendo golpes que le provocaron la muerte.
Luego del impacto, la motocicleta quedó prácticamente destruida, con diversas partes de la estructura esparcidas sobre el pavimento, al igual que algunas pertenencias de la víctima.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron al lugar para asegurar el área y cerraron temporalmente el carril de sur a norte, habilitando el carril contrario para la circulación en ambos sentidos.
Posteriormente, peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la autopsia de ley, mientras que los restos de la motocicleta serían retirados del lugar.
De acuerdo con la información recabada, el hombre era vecino de la colonia Las Vegas, en el municipio de Navolato.