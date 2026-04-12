Muere motociclista tras accidente en carretera de Eldorado

Un hombre perdió la vida la tarde de este domingo 12 de abril al sufrir un accidente cuando circulaba en motocicleta en el municipio de Eldorado.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas en las inmediaciones de la carretera que comunica de Eldorado hacia el ejido El Higueral.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Javier, viajaba en su unidad ligera cuando por causas aún no esclarecidas perdió el control, salió del camino y cayó aparatosamente.

Versiones preliminares señalan que otro vehículo presuntamente le habría cerrado el paso, lo que provocó una maniobra repentina y posteriormente el accidente.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el motociclista falleció prácticamente en el lugar.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron para acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente.

Posteriormente, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de campo y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

La motocicleta fue retirada del sitio con apoyo de una grúa y trasladada a la pensión correspondiente.