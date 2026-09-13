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Accidente

Muere motociclista tras accidente en la carretera Culiacán-Navolato

José Ricardo chocó contra el camellón central y cayó de la unidad a la altura de Chula Vista; autoridades investigan cómo ocurrió el percance
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/09/2026 08:35
13/09/2026 08:35

José Ricardo “N” perdió la vida la mañana de este domingo sobre la carretera Culiacán-Navolato, tras sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta.

Hasta el momento, las autoridades han informado que la víctima chocó contra el camellón central previo a caer de la unidad, sin embargo, no han precisado si esto se debió a un atropellamiento o derrape.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 06:00 horas de este 13 de septiembre sobre el carril de oriente a poniente, a la altura de la Colonia Chula Vista de Navolato, de donde era vecino José Ricardo.

Personal de Cruz Roja Mexicana acudió al lugar a valorar y confirmó el fallecimiento, al sufrir diversas heridas y fracturas, por lo que se solicitó la intervención de Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense.

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