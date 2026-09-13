$!Muere motociclista tras accidente en la carretera Culiacán-Navolato

José Ricardo “N” perdió la vida la mañana de este domingo sobre la carretera Culiacán-Navolato, tras sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta.

Hasta el momento, las autoridades han informado que la víctima chocó contra el camellón central previo a caer de la unidad, sin embargo, no han precisado si esto se debió a un atropellamiento o derrape.