Seguridad
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Accidente fatal

Muere motociclista tras accidente en la México 15 en Rosario; era de Mazatlán

Eduardo ‘O’, falleció tras un accidente en la carretera México 15, en Rosario. Fue auxiliado y trasladado a un hospital, pero murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones
Hugo Gómez |
27/04/2026 11:24
27/04/2026 11:24

ROSARIO._ Un motociclista perdió la vida cuando recibía atención médica, tras sufrir un accidente sobre la carretera México 15, a la altura del municipio de Rosario.

El fallecido fue identificado como Eduardo “O”, con domicilio en Mazatlán.

De acuerdo con información de Seguridad Pública, el percance se reportó alrededor de las 5:00 horas como un choque, en una curva previa a la comunidad de Los Otates.

La unidad involucrada es una motocicleta marca BMW, modelo 700 GS, de color blanco.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado a recibir atención médica.

Se informó que el conductor fue ingresado al Hospital Integral IMSS Bienestar en la cabecera municipal; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, personal de la autoridad competente realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria de guardia.

$!Paramédicos trasladaron al hoy occiso a recibir atención médica.
Paramédicos trasladaron al hoy occiso a recibir atención médica.
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