Muere motociclista tras accidente en la México 15 en Rosario; era de Mazatlán

ROSARIO._ Un motociclista perdió la vida cuando recibía atención médica, tras sufrir un accidente sobre la carretera México 15, a la altura del municipio de Rosario.

El fallecido fue identificado como Eduardo “O”, con domicilio en Mazatlán.

De acuerdo con información de Seguridad Pública, el percance se reportó alrededor de las 5:00 horas como un choque, en una curva previa a la comunidad de Los Otates.

La unidad involucrada es una motocicleta marca BMW, modelo 700 GS, de color blanco.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado a recibir atención médica.

Se informó que el conductor fue ingresado al Hospital Integral IMSS Bienestar en la cabecera municipal; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, personal de la autoridad competente realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria de guardia.