$!Muere motociclista tras accidente frente a base de la policía en Navolato

Un accidente en carretera cobró la vida de un motociclista frente a una base de la Policía Municipal, al sur del municipio de Navolato.

De manera preliminar se informó que la unidad era propiedad de Luis “N”, desconociéndose hasta el momento si era la persona a bordo.

El siniestro tuvo lugar sobre la carretera que conduce hacia El Castillo, cerca de las 19:30 horas, en un entronque con una zona de terracería.