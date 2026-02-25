$!Muere motociclista tras accidente frente a base de la policía en Navolato

Un accidente en carretera cobró la vida de un motociclista frente a una base de la Policía Municipal, al sur del municipio de Navolato.
De manera preliminar se informó que la unidad era propiedad de Luis “N”, desconociéndose hasta el momento si era la persona a bordo.
El siniestro tuvo lugar sobre la carretera que conduce hacia El Castillo, cerca de las 19:30 horas, en un entronque con una zona de terracería.
Aparentemente la persona salió proyectada tras sufrir un incidente, y su cuerpo quedó tendido en una zona de terracería que se incorpora a la carretera.
No obstante, no ha sido precisado si en el hecho estuvo involucrado otro automóvil o si fue un accidente de maniobra del motociclista.
Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil y del cuerpo de Bomberos Navolato, quienes confirmaron que la persona no contaba con signos vitales.