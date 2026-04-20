Muere motociclista tras caer a canal de riego en Península de Villamoros, al sur de Culiacán

Un hombre perdió la vida la tarde de este lunes 20 de abril luego de accidentarse cuando circulaba en motocicleta por la comunidad de Península de Villamoros, perteneciente a la sindicatura de Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Carlos Uriel, de 28 años de edad, quien conducía una motocicleta color negro con azul al momento del percance.

El hecho fue reportado alrededor de las 18:30 horas al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona accidentada en las inmediaciones de dicha comunidad.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el motociclista presuntamente perdió el control de la unidad por causas aún no determinadas, derrapó y terminó cayendo a un canal de riego cercano al camino.

Personas que se encontraban en la zona dieron aviso a las autoridades tras observar el accidente.

Al sitio acudieron agentes de Tránsito y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos de ley, mientras que la motocicleta quedó asegurada en tanto concluyen las investigaciones.