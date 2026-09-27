$!Muere motociclista tras caer al dren Degollado al sur de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un fatal accidente se registró la tarde de este domingo 27 de septiembre al sur de la ciudad, luego de que un joven motociclista fuera encontrado sin vida en el interior del dren agrícola Degollado, en los límites del Residencial Las Haciendas y el ejido 9 de Diciembre.
El hallazgo ocurrió cuando personas que circulaban por el camino de terracería que conecta a dicha comunidad con la carretera Los Mochis-Topolobampo, se percataron de la presencia de un cuerpo inerte junto a una motocicleta, por lo que dieron aviso inmediato a los números de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, el conductor transitaba por la zona cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control de la unidad y posteriormente se precipitó hacia la obra hidráulica.
A consecuencia del fuerte impacto tras la caída, la víctima presentó múltiples lesiones y contusiones en la pierna derecha, brazos y manos.
Al lugar se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja de Los Mochis, quienes al revisar a la víctima solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.
Ante esto, agentes de Tránsito Municipal de Ahome procedieron a acordonar el perímetro para resguardar las evidencias y evitar la circulación de otros vehículos.
Las autoridades detallaron que la víctima, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocida, es un hombre joven que vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa de manga larga a cuadros en tonos azul y blanco, y calzado deportivo negro.
La unidad en la que viajaba es una motocicleta tipo cross, marca Italika, en colores negro con amarillo.
Fueron elementos del cuerpo de Bomberos de Los Mochis los encargados de ingresar al dren para realizar las maniobras de rescate del cadáver.
Posteriormente, personal de la Dirección de Investigación Pericial en la Zona Norte, adscrita a la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo las diligencias correspondientes en la escena y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria de guardia. Ahí se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del deceso, a la espera de que sea identificado por sus familiares.