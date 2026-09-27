$!Muere motociclista tras caer al dren Degollado al sur de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un fatal accidente se registró la tarde de este domingo 27 de septiembre al sur de la ciudad, luego de que un joven motociclista fuera encontrado sin vida en el interior del dren agrícola Degollado, en los límites del Residencial Las Haciendas y el ejido 9 de Diciembre.

El hallazgo ocurrió cuando personas que circulaban por el camino de terracería que conecta a dicha comunidad con la carretera Los Mochis-Topolobampo, se percataron de la presencia de un cuerpo inerte junto a una motocicleta, por lo que dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, el conductor transitaba por la zona cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control de la unidad y posteriormente se precipitó hacia la obra hidráulica.

A consecuencia del fuerte impacto tras la caída, la víctima presentó múltiples lesiones y contusiones en la pierna derecha, brazos y manos.