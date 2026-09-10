$!Muere motociclista tras caer al pavimento y ser arrollado por camión en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista murió tras ser arrollado por un camión urbano, luego de que presuntamente cayó de la unidad en la que circulaba por causas que no han sido determinadas, en hechos registrados sobre la avenida Gabriel Leyva, casi esquina con la calle Loreto, a la altura de la colonia Casas Económicas, en Mazatlán. El accidente fue reportado alrededor de las 07:00 horas, lo que movilizó a elementos de los cuerpos de emergencia y de seguridad hacia el sitio.

La víctima vestía un pantalón de mezclilla azul y una playera negra. Hasta el momento no se había informado su identidad. De acuerdo con testigos, el motociclista y el camión urbano circulaban de norte a sur por la avenida Gabriel Leyva cuando, por causas aún no precisadas, el conductor de la motocicleta cayó al pavimento e invadió el carril por donde circulaba el transporte público.

El operador del camión no habría alcanzado a esquivarlo y terminó arrollándolo. El motociclista murió en el lugar debido a las lesiones sufridas.