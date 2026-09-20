$!Muere motociclista tras chocar contra auto a la altura de Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un choque sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la Colonia Urías, dejó como saldo un joven motociclista sin vida.

El accidente se registró en los primeros minutos de este domingo, en un retorno que conecta dicha vialidad con la Calle Tráfico.

Al parecer, el automóvil Nissan Versa que circulaba de norte a sur sobre la Carretera Internacional, conducido por una mujer, intentó tomar dicho retorno, pero no se percató del motociclista que circulaba en su misma dirección, quien se impactó de manera aparatosa contra la puerta del copiloto.