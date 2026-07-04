Muere motociclista tras chocar contra camión de personal en Villa Juárez, Navolato

Diego “N”, de 37 años de edad, murió la noche de este sábado en Villa Juárez, Navolato, luego de sufrir un accidente a bordo de una motocicleta.

El hombre, oriundo de la comunidad La Michoacana, chocó de frente contra un autobús de transporte de trabajadores del campo por la carretera La 20.

De forma preliminar, autoridades en el sitio establecieron que el motociclista invadió el carril contrario, lo que derivó en la colisión y su fallecimiento.

Después del incidente, el conductor del camión huyó del lugar, mientras que agentes ministeriales arribaron a desplegar las diligencias correspondientes.