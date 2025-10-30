Seguridad
Accidente

Muere motociclista tras chocar contra un vehículo en el bulevar Agricultores, en Culiacán

La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 37 años y vecino de la colonia Guadalupe Victoria
Noroeste/Redacción
30/10/2025 19:01
CULIACÁN._ Un motociclista identificado como Francisco Javier, de 37 años y vecino de la colonia Guadalupe Victoria, perdió la vida la tarde-noche de este jueves 30 de octubre tras impactarse contra un vehículo en el sector San Juan, al oriente de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:45 horas en el cruce del bulevar Agricultores y la calle Jesús Ureta, justo frente a la colonia donde vivía la víctima.

De acuerdo con los reportes, el hombre conducía una motocicleta de trabajo de la marca Vento, color rojo con negro y con placas de Sinaloa, cuando se estrelló contra un automóvil del que no se proporcionaron características.

El fuerte impacto provocó que Francisco Javier saliera proyectado y cayera sobre el pavimento, sufriendo lesiones mortales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron el fallecimiento.

Minutos después, elementos policiales arribaron para acordonar el área y asegurar la escena mientras se realizaban las labores periciales.

Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado efectuaron el levantamiento de indicios y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente.

