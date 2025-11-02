Muere motociclista tras chocar contra un vehículo en la carretera de Quilá

CULIACÁN._ Un joven motociclista identificado como Alberto “N”, de 28 años, perdió la vida de manera instantánea este domingo 2 de noviembre tras chocar contra un vehículo en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:50 horas sobre la carretera que conecta los ejidos Tierra y Libertad 1 y 2.

Reportan que Alberto se encontraba viajando en la unidad ligera cuando se estrelló contra otro vehículo.

El impacto fue tan fuerte que el joven salió proyectado de la motocicleta, perdiendo la vida rápidamente y quedando recostado sobre el camino.

Automovilistas que presenciaron el hecho dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, paramédicos y personal de la Fiscalía General del Estado.

El equipo de emergencias se encargó de revisar si el joven contaba aún con signos vitales, no obstante, se retiró al confirmar que ya había fallecido.

Las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, mientras peritos de la Fiscalía recopilaban evidencias del percance. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas exactas del accidente ni sobre el conductor del vehículo involucrado.