Muere motociclista tras chocar contra una camioneta en la carretera a Chametla

ROSARIO._ Un hombre quien transitaba en una motocicleta perdió la vida tras chocar contra una camioneta sobre la carretera estatal que conduce de El Rosario a Chametla.

La víctima fue identificada en el lugar como Pedro “N”, de 47 años, al parecer con domicilio en la cabecera municipal.

El hecho, de acuerdo a vecinos ,ocurrió alrededor de las 19:50 horas de este sábado en el tramo que conduce de El Pozole a Montealto, a la altura del lugar conocido como la antena.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública arribaron al sitio para brindar auxilio.

Trascendió que el percance se debió a que el conductor de la camioneta intentó rebasar y presuntamente no se percató del motociclista, quien al parecer no llevaba luces.

Al lugar acudieron elementos periciales para levantar los indicios que permitan fincar la correspondiente responsabilidad, tras lo cual se ordenó levantar el cuerpo a la funeraria de guardia.