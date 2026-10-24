Muere motociclista tras chocar de frente contra auto en León Fonseca, Guasave

GUASAVE._ Un choque frontal registrado la tarde de este sábado 24 de octubre sobre la carretera Guasave-León Fonseca dejó como saldo un motociclista sin vida, tras impactarse a alta velocidad contra un vehículo de modelo reciente.

El accidente ocurrió a escasos metros de ingresar a la comunidad de San Sebastián Número 2.

De acuerdo con los primeros peritajes recabados por las autoridades en el lugar, el conductor de una motocicleta transitaba sobre la rúa estatal cuando presuntamente intentó realizar una maniobra de rebase, invadiendo el carril contrario y chocando de frente contra un automóvil sedán, el cual circulaba con preferencia.

El fuerte impacto provocó que el conductor saliera proyectado contra la carpeta asfáltica, perdiendo la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De manera extraoficial, trascendió en el lugar que la víctima respondía al nombre de Juan, con domicilio en la localidad de La Cuerda, perteneciente a la sindicatura de León Fonseca.

No obstante, las autoridades precisaron que su identidad quedará confirmada de forma oficial tras las diligencias realizadas por parte del Ministerio Público.

Al ser alertados del percance, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave acudieron al sitio para acordonar el área, controlar el tráfico vehicular y resguardar la zona para evitar un segundo percance.

Minutos más tarde arribaron peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron del procesamiento de la escena, levantamiento de indicios y la elaboración del peritaje causal que permita deslindar responsabilidades.

Al término de los trabajos de campo, se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a una casa funeraria, donde se le practicará la necropsia de ley a la espera de ser reclamado formalmente por sus familiares.